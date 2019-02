«Καταψηφίζουμε το πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής την Παρασκευή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζοντας στους θανάτους από τη γρίπη στη χώρα μας.



Η γρίπη, ανέφερε προκαλεί ανησυχία στην ελληνική κοινωνία και εξήγησε πως «40 συμπολίτες μας έχουν χάσει την ζωή τους και πολλοί νοσηλεύονται και νοσούν από τον ιό της γρίπης. Είναι γεγονός απαράδεκτο και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε εγκαίρως το θέμα, δεν προχώρησε στην ενημέρωση του κοινού ή στον εφοδιασμό των φαρμακείων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη καθήκοντά της».



«Η ΝΔ θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης γιατί είναι απλά η προδιαγεγραμμένη τελική πράξη μιας επιζήμιας συμφωνίας. Δρομολογείται μέσα από διαδικασία που ευτελίζει τα κοινοβουλευτικά μας ήθη και αφήνει τον κ. Τσίπρα προσωπικά απαξιωμένο» δήλωσε από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.



«Αντί ο κ. Τσίπρας να πάει σε εκλογές επιθυμεί να δεσμεύσει τη χώρα. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας αυτά που βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ελληνική Δημοκρατία έζησε και ζει στιγμές πολιτικής συναλλαγής και μάλιστα σε κοινή θέα. Μπροστά στα μάτια μας είδαμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε εκβιασμούς. Όλοι έχουν αντιληφθεί τα παζάρια που έχουν γίνει. Συνειδήσεις αντηλλάγησαν με χαρτοφυλάκια και πόστα» είπε ο Κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει:



«Η χώρα πρέπει να πάει άμεσα σε κάλπες. Οι εκλογές θα φέρουν πολιτική κάθαρση που χρειάζεται η χώρα. Όσο συντομότερα γίνουν, τόσο το καλύτερο. Οι Έλληνες έχουν τη δική τους φωνή. Φύγετε μαζί με τους φόρους σας, τα δύο μνημόνια και την αποτυχία σας».



«Αλήθεια πρώτη, λοιπόν. Η Συμφωνία αυτή ανατρέπει μία πάγια εθνική στρατηγική. Εδώ και 140 χρόνια, η Ελλάδα ποτέ δεν επέτρεψε να μονοπωλήσει κάποιος τρίτος τον όρο Μακεδονία. Και δεν αναγνώρισε ποτέ διακριτή μακεδονική εθνότητα. Ποτέ.



Σας διέψευσαν, όμως, και τα πρακτικά της Σύσκεψης Αρχηγών των Σκοπίων που διέρρευσαν. Εκεί οι ίδιοι οι Σκοπιανοί ομολογούσαν ότι ανέκαθεν η Ελλάδα δεν αναγνώριζε ''μακεδονική'' γλώσσα.



Όπως και το ΝΑΤΟ, βέβαια, ύστερα από δική μας παρέμβαση. ''Macedonian language is unacceptable to one NATO delegation'', σημείωνε σε επίσημο έγγραφό του, από το 2000» δήλωσε.



«Η συμφωνία, λοιπόν, αναγνωρίζει στους πολίτες αυτούς το δικαίωμα να προσδιορίζονται -επίσημα και νομικά- πλέον ως ''Μακεδόνες''»



«Πιο καθαρός ορισμός έθνους δεν έχει υπάρξει. Και στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, συγκροτούν και κάτι νέο, απαράδεκτο: Μια ταυτότητα ''μακεδονική'' που με την δική σας υπογραφή και σφραγίδα δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Και η οποία δεν αποκαλείται καν ''βορειομακεδονική'', ώστε να συνδέεται -έστω και τυπικά- με το νέο όνομα της γειτονικής χώρας. Η συμφωνία, λοιπόν, αναγνωρίζει στους πολίτες αυτούς το δικαίωμα να προσδιορίζονται -επίσημα και νομικά- πλέον ως ''Μακεδόνες'' -κι έτσι θα αναγράφονται και στα διαβατήριά τους» ανέφερε.



«Είμαστε υποχρεωμένοι- να αποκαλούμε ''Μακεδόνες'' τους κατοίκους της χώρας αυτής. Και αυτό μας δεσμεύει νομικά. Να το χαίρεστε το erga omnes της συγκυβέρνησής σας κύριοι βουλευτές και κύριε Τσίπρα. Η Συμφωνία δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη ''Μακεδονία'' ή ''Μακεδόνες'' σε σχέση με την Ελλάδα. Πουθενά δεν γράφει ''Έλληνες Μακεδόνες'' ή ''ελληνική Μακεδονία''. Αντίθετα, η Μακεδονία μας, προσδιορίζεται ως ''η βόρεια περιοχή… του Πρώτου Μέρους''» επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Δεν θα πω ποτέ εγώ ''καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα''. Περιμένω να το πείτε εσείς κ. Τσίπρα. Και περιμένω τον κ. Αποστολάκη να καλωσορίζω και τον μακεδονικό στρατό στην Ελλάδα όταν θα κάνει κοινά γυμνάσια με τον ελληνικό στρατό. Αυτά έχετε υπογράψει» είπε και συμπλήρωσε αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών:



«Τυπικά επιτρέπει να συσταθούν και εδώ σύλλογοι ''μακεδονικής'' γλώσσας. Και ξέρετε ότι υπάρχουν στη χώρα μας, ορισμένοι που προβάλλουν τη γλώσσα ως απόδειξη διαφορετικής εθνότητας, ότι δηλαδή -μέσα στην Ελλάδα- υπάρχουν ''Μακεδόνες'' που δεν είναι Έλληνες. Το έχουν πει ότι θα το κάνουν. Τους παρακολουθούμε. Θα ζητήσετε τα ρέστα από εμάς επειδή αποκαλύπτουμε τις συνέπειες της δικής σας πολιτικής; Εσείς δίνετε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μειονοτικό πρόβλημα στη Β. Ελλάδα. Αυτή δεν είναι μια ισορροπημένη Συμφωνία. Είναι μια διευθέτηση. Μόνο ο κ. Τσίπρας ξέρει τι πολιτικά ανταλλάγματα πήρε για να πει ναι εκεί που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είπαν όχι».



«Είναι πολιτική ύβρις να μιλάει ο κ.Τσίπρας για ακροδεξιά»



«Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να προσβάλλει το λαό, αποκαλώντας εθνικιστή, ακροδεξιό ή ακόμη και άμυαλο όποιον δεν είναι με το μέρος του γιατί αυτό περίπου είπε ο κ. Τσίπρας συνομιλώντας με Ευρωπαίους ηγέτες. Ντροπή σας κ. Τσίπρα. Ντροπή σας να προσβάλλετε και να υποτιμάτε τους Έλληνες πολίτες με αυτό τον τρόπο» είπε και πρόσθεσε:



«Είναι πολιτική ύβρις να μιλάει ο κ.Τσίπρας για ακροδεξιά. Γιατί είναι αυτός, που ύψωσε μαζί με την ακροδεξιά τις ''αγανακτισμένες'' κρεμάλες γιατί είναι αυτός που με τη συνεργασία της ακροδεξιάς έριξε την κυβέρνηση το 2014. Γιατί είναι αυτός που συγκυβέρνησε μαζί με τον εθνικιστικό ακροδεξιό λαϊκισμό που καθρεφτίζεται στο πρόσωπο του κ.Καμμένου - χωρίς την ανοχή του οποίου η κυβέρνηση δεν θα είχε φθάσει ποτέ στις Πρέσπες. Και γιατί είναι αυτός που με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής διόρισε μέχρι και τη νομική του σύμβουλο πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής».



«Άλλοι ανακάλυψαν όψιμα το ΝΑΤΟ. Να θυμίσω τι λέγατε για το ΝΑΤΟ πριν από κάποια χρόνια; Δεν χρειάζεται.. Τα ξέρετε. Εμείς δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν, συνομιλούμε με τους εταίρους μας με σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. Επί της αρχής η Ν.Δ. δεν είχε αντίρρηση να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Έχει όμως αντίρρηση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ εκχωρώντας μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα και γλώσσα. Τώρα, έχουν διαμορφωθεί, ασφαλώς, αρνητικά τετελεσμένα. Όμως, η εθνική προσπάθεια συνεχίζεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις θα πρέπει να αμβλύνονται μέτρο με μέτρο, ημέρα με την ημέρα. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Δεν απεμπολώ το δικαίωμα του ''βέτο'' στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε κατά την ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε:



«Πιστοί στη θέση που έχουμε διαμορφώσει, καταψηφίζουμε σήμερα το Πρωτόκολλο Ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί επισφραγίζει την εθνική ήττα των Πρεσπών. Την ίδια ώρα, καταγγέλλουμε τον ευτελισμό της πολιτικής ζωής από μία κυβέρνηση-κουρελού».



«Θα δώσουμε τη μάχη για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα»



«Στις δημοκρατίες δεν μπορούν να στηθούν καθεστώτα όπως αυτό του Μαδούρο που επιμένετε να στηρίζετε. Θα μας απαντήσετε φαντάζομαι γιατί επιμένετε να διαφοροποιείστε από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Αυτά τα καθεστώτα τα σαρώνουν οι εκλογές. Και οι εκλογές έρχονται. Είδα ότι αντιδράσατε αρνητικά σε μία θετική εξέλιξη για τη χώρα. Ότι ένας Ευρωπαίος ηγέτης είπε ότι μια σοβαρή αξιόπιστη κυβέρνησης μπορεί να διεκδικήσει μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα για τη χώρα. Συμφωνείτε σε αυτόν τον εθνικό στόχο; Σας καλώ κ. Τσίπρα να πάμε μαζί να τα διεκδικήσουμε. Εκτός αν πράγματι αυτό που θέλετε είναι να κάνετε τη ζωή της επόμενης κυβέρνησης πιο δύσκολη έχοντας προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς τη μάχη θα τη δώσουμε για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα» δήλωσε.



«Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η κυβέρνηση θα σαρωθεί»



«Ξέρουμε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να παραμείνετε λίγους μήνες ακόμα στην εξουσία. Θα προσπαθήσετε να μεταθέσετε όσο μπορείτε κόντρα στη δύναμη των πραγμάτων. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η κυβέρνηση θα σαρωθεί. Και οι Ευρωεκλογές, αν δεν κάνετε και τις εθνικές εκλογές μαζί, θα γίνουν δημοψήφισμα - με σύνθημα αυτό που σας φωνάζουν οκτώ στους δέκα Έλληνες. Φύγετε» είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης.



Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:





Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙANΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ