Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, 21:08
Οι νέες χρεώσεις ανά τομέα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.

Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΧΡΕΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, 21:11