Η Τουρκία καταδικάζει τη συμφωνία Κύπρου και ΗΠΑ - «Δεν εξυπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής»

Την ενόχληση της Άγκυρας προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ για συμμετοχή στο πρόγραμμα κρατικής σύμπραξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι καταδικάζει τη συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής και της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «ενθαρρύνει τον εξοπλισμό της ελληνοκυπριακής πλευράς». Η Τουρκία καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την πολιτική, η οποία «σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής και να συμβάλει στη δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού».

Press Release Regarding the Signing of an Agreement Between the National Guard of the U.S. State of New Jersey and the Ministry of Defense of the Greek Cypriot Administration https://t.co/GSv4dIsIsk pic.twitter.com/1QwRcjr3xk