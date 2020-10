ΥΠΕΞ: Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και εταίρους μας για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα

Ευχαριστίες για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό μετά τον σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών. «Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και εταίρους μας για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους & εταίρους μας για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα & τον Ελληνικό λαό



Thank you to all of our friends & partners for their heartfelt messages of solidarity to #Greece & the Greek people