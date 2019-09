Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τσέφρι Πάιατ είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με τον οποίο είχε -όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό του ΥΠΕΞ στο twitter- «μια εποικοδομητική συζήτηση ενόψει του β΄ γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ τον Οκτώβριο».

