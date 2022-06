ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα συγχαίρει τον νέο Πρόεδρο της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι

Θερμά συγχαρητήρια στον Μπαϊράμ Μπεγκάι για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Αλβανίας, εκφράζει η Ελλάδα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter. Εξίσου, προσβλέπει σε στενή συνεργασία για την περαιτέρω προώθηση των διμερών μας σχέσεων και την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, όπως υπογραμμίζεται στην ίδια ανάρτηση.

#Greece extends its warm congratulations to Bajram Begaj for being elected as new President of #Albania. We look forward to close cooperation towards further advancing our bilateral relations and promoting regional security and stability