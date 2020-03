ΥΠΕΞ: «Συγχαίρουμε τη Βόρεια Μακεδονία για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος της Συμμαχίας»

Τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος της Συμμαχίας, συνεχάρη με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Συγχαίρουμε τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος της Συμμαχίας. Καλωσορίζουμε τους γείτονές μας στην οικογένεια του NATO και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική μας συνεργασία στο πλαίσιο της Συμμαχίας», αναφέρει στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών.

We congratulate the Republic of #NorthMacedonia that joins @NATO as the 30th member of our alliance. We welcome our neighbours to the #NATO family & look forward to working together as allies#WeAreNATO https://t.co/xPgHdK99NP