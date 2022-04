Συνάντηση με τον νέο πρέσβη του Μαρόκου, Mohammed Sbihi, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias met tdy at @GreeceMFA with new #Morocco Ambassador Mohammed Sbihi.

Discussion focused on bilateral relations & regional developments



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με νέο Πρέσβη Μαρόκου M.Sbihi - στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις & περιφερειακές εξελίξεις pic.twitter.com/HqXczn7j00