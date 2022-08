Αδειάζουν την κυβέρνηση οι πρεσβείες Ουκρανίας και Αρμενίας

Εν αναμονή της δημόσιας παρέμβασης που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στα προφίλ μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά από τον πρωθυπουργό να μάθει για ποιο λόγο ήταν υπό παρακολούθηση και επίσης ρωτά ποιοι κατέχουν το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» Predator στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα κ. Ανδρουλάκης τονίζει: «Τρεις μέρες μετά την αποκάλυψη ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε το κινητό μου τηλέφωνο, την ίδια περίοδο μάλιστα που έγινε απόπειρα παγίδευσης του και με το λογισμικό Predator, που έχει τη δυνατότητα να σε βιντεοσκοπεί 24 ώρες το 24ωρο, η κυβέρνηση κατακλύζει με χυδαίες διαρροές τον δημόσιο διάλογο.

Κυκλοφορούν σενάρια εκτός πραγματικότητας εμπλέκοντας τρίτες χώρες ότι τάχα αυτές ζήτησαν την παρακολούθησή μου διασύροντας τη χώρα διεθνώς. Οι Πρέσβεις της Ουκρανίας και της Αρμενίας τους διέψευσαν δημόσια.

Παράλληλα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αγαστή συνεργασία με ακροδεξιά σταγονίδια διαδίδουν συκοφαντίες αποδεικνύοντας τον πολιτικό εκτσογλανισμό τους.

Έφτασε στο σημείο ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ να αξιολογεί δημοσίως τις συνακροάσεις της ΕΥΠ σε βάρος μου. Άραγε γνωρίζει το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων;

Η χώρα μας και οι θεσμοί της δεν αξίζουν αυτή την κατάντια για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κ. Μητσοτάκης.

Θα επαναλάβω λοιπόν το αίτημα να έρθουν όλα στο φως με διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος με δική του απόφαση πέρασε η ΕΥΠ στην άμεση και αποκλειστική δικαιοδοσία του, ο οποίος άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να διορίσει τον εκλεκτό του κ. Κοντολεόντα, οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις:

– Για ποιο λόγο ήμουν υπό παρακολούθηση;

– Ποιοι κατέχουν και για λογαριασμό ποιων χρησιμοποιούν το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» Predator στην Ελλάδα σε βάρος πολιτικών και δημοσιογράφων για να συλλέξουν υλικό εκβιασμού προσώπων;».

Διαψεύδουν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους οι πρεσβείες Ουκρανίας και Αρμενίας

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν οι πρεσβείες της Αρμενίας και της Ουκρανίας τα δημοσιεύματα, που ανέφεραν πως οι εν λόγω χώρες είχαν ζητήσει την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την αρχή έκανε η πρεσβεία της Αρμενίας. Συγκεκριμένα, η σελίδα της πρεσβείας σε ανάρτηση στο Facebook επικαλείται τα λόγια του Αρμένιου πρέσβη στη χώρα μας για την υπόθεση: «Είναι ένα ξεδιάντροπο ψέμα. Η Αρμενία ποτέ δε ζήτησε από καμία κυβέρνηση να ακούσει το τηλέφωνο κανενός».

Μετά την διάψευση του Μεγάρου Μαξίμου από τον Αρμένιο πρέσβη στην Ελλάδα περί εμπλοκής της χώρας στην παρακολούθηση του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σειρά είχε η Ουκρανία, διά μέσω του πρέσβη της στην Ελλάδα, Σεργκίι Σουτένκο.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός πρέσβης έκανε λόγο για «παράξενους καιρούς», σημειώνει ότι η Ουκρανία ποτέ δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο από την ελληνική πλευρά, ενώ αφήνει αιχμές και για την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κατηγορούσε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι με τις πρακτικές τους θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.

Η ανάρτηση του Σουτένκο

1/2 Bizarre times! International organization accuses the victim of war of violating the laws of war. Foreign intelligence accuses Ukraine of tapping on its citizens



Let me point this out - 🇺🇦 has never requested that from Greek counterpart.These claims are divorced from reality