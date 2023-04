Υποκλοπές: Προσπάθησαν να βγάλουν fake news την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Την είδηση περί έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών επιχείρησε να διαψεύσει σήμερα ο πρόεδρος της PEGA Γερούν Λάινερς μέσα από δηλώσεις του, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Ο στόχος προφανής, να συμμαζευτεί η πλήρως τσαλακωμένη εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη εντός κι εκτός Ελλάδας για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μέσω του παράνομου λογισμικού κατασκοπίας Predator, σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την ελληνική πολιτική.

‼️Statement by PEGA Chair Jeroen Lenaers ‼️



Today, @jeroen_lenaers Lenaers, Chair of @EP_PegaInquiry Committee, issued the following statement on foot of media reports of a request by the Committee to the European Public Prosecutor's Office: https://t.co/QJWln1hIBQ pic.twitter.com/SD16RYV475