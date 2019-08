Υπουργείο Παιδείας: Αυτοί αναλαμβάνουν το Ε.Α.Π., τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέληξε στα πρόσωπα που θα αναλάβουν την προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ο Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας.

Ο Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) «Ογκολογία: Από τον Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», Διευθυντής της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας (ΕΧΕ), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) της European Society of SurgicalOncology (ESSO) (2014-2018), πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ) και πρώην Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2007-2011). Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 110 και πλέον επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης “Sapienza” (cumLaude), διαθέτει μεταπτυχιακή εκπαίδευση από το GlasgowUniversity και το University of Rochester και διδακτορικό τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Άριστα). Έχει βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας με το παράσημο Ufficialedell' Ordinedella stelladellaRepubblicaItaliana.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Πρόεδρος η δικηγόρος κ. Γεωργία Παπαευθυμίου.

Η Γεωργία Παπαευθυμίου είναι δικηγόρος με 24ετή εμπειρία. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο Πτωχευτικό Δίκαιο και στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο.

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Κωνσταντίνος Δέρβος.

Ο Κωνσταντίνος Δέρβος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και έλαβε το μεταπτυχιακό του τίτλο στα προηγμένα βιομηχανικά συστήματα από το KingstonUniversity του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε τεχνικά γραφεία, ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και ως εργαστηριακός συνεργάτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.