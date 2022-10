Ισραήλ-ΥΠΑΜ: Η συνεργασία με την Ελλάδα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο

Με αναρτήσεις του στην ελληνική γλώσσα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς θέλησε το Σάββατο να εξάρει τη σημασία της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και του Αεροπορικού Κέντρου Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, μία ημέρα μετά την πραγματοποίηση των εγκαινίων του.

«Είναι μια στρατηγική επένδυση και εγχείρημα που αντανακλά τον βαθύ και ισχυρό δεσμό μεταξύ των χωρών μας και των αμυντικών αρχών μας» επισημαίνει ο Μπένι Γκαντς για το Αεροπορικό Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα.

Αναφερθείς στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, γράφει πως τον ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στις βιομηχανίες του Ισραήλ. Επίσης, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ γνωστοποιεί πως τόνισε τη δέσμευσή του να εμβαθύνει περαιτέρω την «εξαιρετική αμυντική και βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας, η οποία έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Head of SIBAT in the IMoD, Hellenic Air Force Air Training Commander, and President & CEO of Elbit Systems participated in an event this morning marking the official "take-off" of the first flights at the international flight training center in Kalamata, Greece pic.twitter.com/tgUPzMYceb