Καθαιρέθηκε και επισήμως η Εύα Καϊλή

Καθαιρέθηκε και επισήμως από τη θέση της αντιπροέδρου της Ευρωβουλής η Εύα Καϊλή, με την πρόεδρο του σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, να ανακοινώνει ότι η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Η Ολομέλεια της Ευρωβουλής υπερψήφισε την πρόταση που έγινε το πρωί της Τρίτης (13 Δεκεμβρίου) από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Δεδομένων των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε πως η Εύα Καϊλή δεν είναι πλέον μια εκ των αντιπροέδρων της. Η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ», έγραψε στο Twitter η Ρομπέρτα Μέτσολα.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.