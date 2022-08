«Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Αθήνα λόγω υποκλοπών», γράφουν οι Financial Times

Η υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα απασχολεί τις τελευταίες ώρες ορισμένα από τα δημοφιλέστερα Μέσα Ενημέρωσης του πλανήτη. Μετά το POLITICO και τους New York Times, και οι Financial Times εξετάζουν την υπόθεση στο άρθρο τους με τίτλο «οι ελληνικές υποθέσεις παρακολουθήσεων ανεβάζουν το θερμόμετρο για τον Μητσοτάκη». Οι Financial Times, ένα μέσο παγκόσμιας εμβέλειας που ασχολείται κυρίως με επιχειρηματικά και οικονομικά ζητήματα καταγράφει συνοπτικά όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και πώς αυτά επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό.

Αρχικά το αφιέρωμα τονίζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τότε που οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του, ζητεί απαντήσεις και επιμένει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Εν συνεχεία τονίζει ότι η παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται σε οξύ πολιτικό πρόβλημα για τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, ενώ μιλά και για την Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας που θα εξετάσει το ζήτημα. Παράλληλα τονίζει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ελπίζουν ότι η υπόθεση θα πλήξει το προφίλ του πρωθυπουργού.

Το άρθρο μιλά για την πρόσφατη δήλωση Μητσοτάκη που τόνισε ότι δεν γνώριζε τίποτα και ερμηνεύει τη δήλωσή του «σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να πλήξουν τη χώρα», ως υπαινιγμό για τη Ρωσία μετά από την στάση που πήρε η Ελλάδα για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει προσπάθειες αποσταθεροποίησης μιας σειράς ευρωπαϊκών χωρών ... με άμεσους και έμμεσους τρόπους», δήλωσε πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Μητσοτάκη στο διεθνές μέσο.

Εν συνεχεία, μιλά για το γεγονός ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη την ίδια περίοδο που κάποιοι επιχείρησαν να παγιδεύσουν το κινητό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με το κακόβουλο λογισμικό «Predator», με την ελληνική κυβέρνηση να αρνείται ότι αγόρασε ή χρησιμοποίησε το λογισμικό.

Γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργασθεί για τους FT και αναφέρει ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει εντείνει τον έλεγχο της λειτουργίας της ΕΥΠ, την οποία ο Μητσοτάκης έθεσε απευθείας υπό τον έλεγχό του λίγο αφότου έγινε πρωθυπουργός. Προκάλεσε επίσης εντύπωση ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων - του επικεφαλής μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας χωρίς προφανή εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας - για τη διοίκηση της υπηρεσίας».

Σχετικά με τις παραιτήσεις Κοντολέοντος και Δημητριάδη το άρθρο αναφέρει ότι: «ο Κοντολέων παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα μετά τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Ο ανιψιός του Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, η οποία του έδινε την πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ. Ο ίδιος έχει επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση ή οποιαδήποτε ανάμειξη στις υποκλοπές».

Η αύξηση των εντολών παρακολούθησης

Αναφορικά με την ΕΥΠ τονίζει ότι «η υπηρεσία πληροφοριών αυξάνει σταθερά τον αριθμό των νόμιμων εντολών παρακολούθησης, οι οποίες έφθασαν τις 15.000 πέρυσι, πάνω από 30% υψηλότερες από το 2018. Αντίθετα, το 2004 - όταν η Ελλάδα φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θεωρούνταν ότι κινδύνευε από τρομοκρατική επίθεση - ο αριθμός των εντολών παρακολούθησης ήταν μικρότερος από 500.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Μητσοτάκη η επιτήρηση αυξήθηκε επίσης σημαντικά το 2018, αφού η τότε αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τον αριθμό των εισαγγελέων που απαιτούνται για την έγκριση μιας εντολής επιτήρησης από δύο σε έναν. Οι επικριτές λένε ότι αυτό υπονόμευσε την ανεξαρτησία και την εγκυρότητα της διαδικασίας.

«Η κυβέρνηση απορρίπτει την ιδέα ότι η επιτήρηση έχει αυξηθεί υπερβολικά. Ένα άτομο υπό παρακολούθηση μπορεί να έχει πολλά τηλέφωνα και ένας μόνο τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να υπόκειται σε διάφορες ανανεωμένες εντολές, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υφυπουργός στο γραφείο του πρωθυπουργού», σημειώνεται στο δημοσίευμα.