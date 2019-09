ΚΙΝΑΛ: Πρωτοφανής παραδοχή αδυναμίας από τον Μητσοτάκη

Για «πρωτοφανή παραδοχή αδυναμίας, από μια Κυβέρνηση που απαράδεκτα αντιλαμβάνεται ως επαιτεία, τις δίκαιες διεκδικήσεις της χώρας» κάνει λόγο το ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.



Το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής:



«Ο κ. Μητσοτάκης άφησε στην κα Λαγκάρντ τη διαπραγμάτευση για τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα.



Πρωτοφανής παραδοχή αδυναμίας, από μια Κυβέρνηση που απαράδεκτα αντιλαμβάνεται ως επαιτεία, τις δίκαιες διεκδικήσεις της χώρας.



Όσο για τα εργασιακά ως φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του στον ΣΕΒ για την υποπροστασία των εργαζομένων, με πρώτο βήμα τις κλαδικές συμβάσεις».



Aνεπαρκές κυβερνητικό σχέδιο χαρακτηρίζει η Ελληνική Λύση τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία, αναφέροντας ότι «συνεχίζει ακάθεκτος το ξεπούλημα των Ελληνικών επιχειρήσεων».



Ολόκληρη η ανακοίνωση του κόμματος έχει ως εξής: «Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, απέδειξε εκτός των άλλων ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακυρώσει την προδοτική συμφωνία για την Μακεδονία και δεν έχει σχέδιο, ώστε να σταματήσει τους Λαθροεισβολείς! Όσο για την οικονομία συνεχίζει ακάθεκτος το ξεπούλημα των Ελληνικών επιχειρήσεων (ΔΕΠΑ- ΕΛΠΕ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) και το "βαφτίζει" επενδύσεις! Επίσης επανέλαβε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή που είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετή! Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό! Προβλέψιμος, με ανεπαρκές κυβερνητικό σχέδιο! Σε άλλη μία ΔΕΘ , άλλος ένας Πρωθυπουργός, λέει μία από τα ίδια... δηλαδή... ψέματα».



