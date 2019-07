Κυρ. Μητσοτάκης στο CNN: «Οι πολίτες ψήφισαν περισσότερο με τη λογική παρά με το συναίσθημα»

«CNN: "O νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός της Ελλάδας νίκησε τη λαϊκιστική κυβέρνηση της χώρας του με μεγάλη διαφορά"».

Με αυτόν τον τίτλο παρουσιάζει το CNN την αποκλειστική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έδωσε στο διεθνούς φήμης αναλυτή και δημοσιογράφο Fareed Zakaria. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και στο τρέιλερ που έχει ήδη ανέβει στην κεντρική ιστοσελίδα του CNN σημειώνεται ότι ο «πρωθυπουργός της Ελλάδος εξηγεί στον Fareed Zakaria γιατί οι Ελληνες γύρισαν την πλάτη τους στο λαϊκισμό».

"After experimenting with populism, I think that the pendulum is clearly swinging in the opposite direction" in Greece, says recently elected Prime Minister @kmitsotakis.



