Κορυφώνεται η αγωνία για τους Έλληνες του Χαρτούμ

Κορυφώνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες του Σουδάν, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις, με το υπουργείο Εξωτερικών να βρίσκεται σε συνεχείς προσπάθειες για παροχή βοήθειας στους εγκλωβισμένους.

Στο πλαίσιο συνεχών ενεργειών για παροχή βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και συντονισμού των προσπαθειών πιθανής επιχείρησης εκκένωσης τους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε δύο φορές σήμερα με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Επικοινωνία Μπορέλ - Δένδια για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Υπενθυμίζεται πως τηλεφωνική συνομιλία με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ είχε και χθες ο Νίκος Δένδιας, μετά την αποστολή επιστολής του σχετικά με την «άκρως ανησυχητική κατάσταση στο Σουδάν».

Στη χθεσινή επιστολή του προς τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωνε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την ασφάλεια των Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και των 2 τραυματιών, και λοιπών Ευρωπαίων πολιτών στο Σουδάν, αναφέροντας και τις προσπάθειες της χώρας μας για την προστασία τους και τον απεγκλωβισμό τους όταν οι συνθήκες τον επιτρέψουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμιζε τη σημασία του συντονισμού των κρατών - μελών της ΕΕ και τον πρωτεύοντα ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον άμεσο και ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων, καθώς και των λοιπών Ευρωπαίων πολιτών.

Επιπλέον, ενημέρωνε για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και διεξαγωγής διαλόγου συμφιλίωσης μεταξύ όλων των αντιμαχόμενων πλευρών για την εξασφάλιση σταθερότητας και ενότητας του Σουδάν.

Τέλος, τόνιζε την πρωταρχική σημασία που έχει η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν για την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας με τον Ζοζέπ Μπορέλ, ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη και με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνο Φλώρο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παροχή βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού τους.

Τουλάχιστον 120 Έλληνες και Κύπριοι

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Καστανιώτης, 120 Έλληνες και Κύπριοι έχουν δηλώσει στο υπουργείο πως θέλουν να συμμετάσχουν σε αποστολή απεγκλωβισμού από το Σουδάν όταν αυτό γίνει εφικτό. Ο ίδιος εξήγησε ότι όταν θα υπάρξει εκεχειρία, το ζητούμενο οι Έλληνες από από εκεί που βρίσκονται να πάνε στο αεροδρόμιο μέσω ασφαλούς διόδου. Να «μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το αεροδρόμιο, όταν αυτό είναι εφικτό, με μια ομάδα που θα παρέχει και ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», ξεκαθάρισε ο Έλληνας υφυπουργός.

Εκκενώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ με εντολή Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, όπου οι σφοδρές μάχες εισήλθαν στη δεύτερη εβδομάδα τους, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της εκεί.

«Σήμερα, έπειτα από εντολή μου, ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης του αμερικανικού κυβερνητικού προσωπικού», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, με την οποία ζήτησε «τον τερματισμό των παράλογων συγκρούσεων».

