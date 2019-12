Μητσοτάκης για απεργία μετρό: Άμεση νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας

Μέσω του Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την στάση εργασίας στο Μετρό και ζήτησε συγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία στους δρόμους.

«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται επειδή απλώς ζητήθηκε σε 21 άτομα να κάνουν τη δουλειά τους. Άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία των Αθηναίων», έγραψε ο ίδιος.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί προσωπικό ασφαλείας, ικανό για να κυκλοφορεί πρωί και βράδυ το Μετρό.

