Μητσοτάκης: Υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Ο πρωθυπουργός στο διάγγελμα που απηύθυνε το απόγευμα της Τετάρτης ανακοίνωσε την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ως υποψήφια για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκα διεκδικεί το αξίωμα του αρχηγού του κράτους.

Στο διάγγελμά του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν ήταν εύκολη η απόφασή του. «Είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας γυναίκα Πρόεδρο», είπε και αναφέρθηκε στις περγαμηνές της.

Το who is who της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου από τον Οκτώβριο του 2018 υπηρετεί στην θέση της προεδρίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του ΣτΕ.

Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή της οικογένειάς της είναι από τη Σταυρούπολη Ξάνθης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II. Εισήλθε ως Εισηγήτρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εν συνεχεία προήχθη διαδοχικά σε Πάρεδρο (1988) και Σύμβουλο (2000).

Τον Οκτώβριο του 2015 τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 τοποθετήθηκε ομόφωνα στη θέση της Προέδρου του ΣτΕ.

Έχει συμμετάσχει στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, της οποίας έχει διατελέσει γενική γραμματέας (1985-1986), αντιπρόεδρος (2006-2008) και πρόεδρος (1993-1995, 2000-2001).

Κατά καιρούς αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου «Οικονομική κρίση και προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Ο αείμνηστος πατέρας της, Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενώ ήταν μέλος της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση Ανδρέα Παπανδρέου - Γιώργου Κοσκωτά και για κάποιο διάστημα μάλιστα προήδρευσε.

Η Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου ήταν μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ, από την οποία αφαιρέθηκαν τα ονόματα δύο συγγενικών του προσώπων.

Ως σύμβουλος Επικρατείας ήταν εισηγήτρια σε πολλές μεγάλες υποθέσεις όπως είναι η εκτροπή του Αχελώου ποταμού στον Θεσσαλικό κάμπο, των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου με απόφασή της διασώθηκα ως διατηρητέα, κ.λπ.



Παράλληλα, από το 2005 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστών Δίκαιο του περιβάλλοντος.