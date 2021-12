Μητσοτάκης: Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη συνεργασία με τη Γερμανία

Η Ελλάδα προσβλέπει σε μια γόνιμη συνεργασία με τη νέα ηγεσία της Γερμανίας και τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που "έχουμε μπροστά μας", ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο Twitter, όπου συνεχάρη τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Ολαφ Σόλτς.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

"Συγχαρητήρια στον νέο Καγκελάριο της Γερμανίας @OlafScholz. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας".

Congratulations to the new Chancellor of Germany @OlafScholz. Looking forward to a fruitful cooperation to tackle the challenges we face and seize the opportunities before us.