Ακραία προκλητικότητα και ανανέωση απειλών από τον Ερντογάν: «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ...»

Νέα απειλή κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την ενημέρωση για το ταξίδι που θα κάνει σε βαλκανικές χώρες.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος παρά τις καταδίκες για τις προκλητικές δηλώσεις των τελευταιών ημερών, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά τη φράση «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» τον στίχο, δηλαδή, τραγουδιού του 1974 που παραπέμπει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του «εξακολουθεί να παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία το ζήτημα του λοκαρίσματος των F-16 από τους ελληνικούς S-300», αν και η ελληνική πλευρά έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε τέτοιου είδους ενέργειες.

#BREAKING About Greek missiles' radar locking on Turkish jets, President Erdogan says Ankara's talks with NATO carry on, adds: 'Our sensitivity continues. Greece is aware of this.' pic.twitter.com/B4eHjh9J0r