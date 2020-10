Η Τουρκία "αδειάζει" τον Στόλτενμπεργκ

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, καθώς αυτή τη φορά ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Έτσι πέφτουν στο κενό... έπεσαν οι χθεσινές βεβαιώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Άγκυρας «θετική» και ως ένα σημαντικό βήμα πριν το διάλογο.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τρεις Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις ανατολικότερα του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, οι δυο ασκήσεις αφορούν σε περιοχές εντός τουρκικών υδάτων, σε κοντινή σχετικά απόσταση από τις ακτές της γειτονικής χώρας, ανατολικά του Καστελόριζου, στην περιοχή της Φοινίκης.

Η τρίτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρέττας.

Ακολουθούν οι τρεις Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

1. TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

2. TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N - 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N - 030 16.00 E

36 07.50 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

3. TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N - 035 55.32 E

36 10.90 N - 035 51.98 E

36 10.65 N - 035 47.05 E

36 06.75 N - 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20

Οι προκλητικές κίνησεις της Τουρκίας έρχονται σε αντίθεση με τις βεβαιώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ το απόγευμα της Παρασκευής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ακυρώνονται οι στρατιωτικές ασκήσεις τόσο από Ελλάδα όσο και από Τουρκία για τις ημέρες των εθνικών εορτών (28 και 29 Οκτωβρίου).

Χθες, ο κ. Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε την ακύρωση των ασκήσεων «ευπρόσδεκτο βήμα» και έκανε λόγο για «ευελιξία και εποικοδομητική στάση» από τις δύο πλευρές. Επίσης, ανέφερε πως η ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, όπως και εκείνη της Πέμπτης.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ ζήτησε να μην λαμβάνονται θέσεις υπέρ της κλιμάκωσης της έντασης αλλά να στηριχθεί ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης για την αποφυγή επεισοδίων και ατυχημάτων.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis συνεχίζει να πλέει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και πλέον, περί τις 22:15 το βράδυ της Παρασκευής, φαίνεται από το στίγμα του πως κινείται με κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά.



Στις 19:30 της Παρασκευής το στίγμα του Oruc Reis δείχνει πως ακολουθεί δυτική-νοτιοδυτική ρότα με ταχύτητα 4,5 περίπου κόμβων την ώρα, με κατεύθυνση προς το νησί της Ρόδου.

Δείτε την πορεία του Oruc Reis το τελευταίο 24ωρο, όπως καταγράφηκε στις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής:





