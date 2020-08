Νέα τουρκική NAVTEX για το Oruc Reis

Νέα Navtex για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας.

H νέα ναυτική αγγελία (1093/20) αφορά στη χρονική περίοδο 2 Σεπτεμβρίου με 12 Σεπτεμβρίου και το σημείο που δεσμεύει η Άγκυρα είναι λίγο πιο βόρεια από αυτά που είχε δηλώσει με τις προηγούμενες Navtex και πιο κοντά στο Καστελόριζο και τη Ρόδο.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανανέωση της Navtex για το ερευνητικό σκάφος. Η προηγούμενη έληγε την 1η Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το σεισμικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, μαζί με τα πλοία Ataman και Cengiz Han, θα πραγματοποιήσουν σεισμικές μελέτες στην περιοχή που είχε ήδη ανακοινωθεί στα ανοικτά της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα Navtex εκδόθηκε όπως και οι προηγούμενες από τον σταθμό της Αττάλειας.

Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Ερντογάν

Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κλιμάκωνε τις εμπρηστικές του δηλώσεις τόσο κατά της χώρας μας όσο και κατά της Γαλλίας, η οποία στέλνει στην Ανατολική Μεσόγειο τη ναυαρχίδα του στόλου της, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ.

«Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει πειρατεία και ληστείες στις περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου. Ως η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, η Τουρκία δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στις ακτές της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι «Α Χαμπέρ» το περασμένο Σάββατο, ανακοίνωσε ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο ΟRUC REIS θα παραμείνει στην Ανατολική Μεσόγειο για 90 ημέρες.

Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι το τουρκικό επιτελείο με νεότερη NAVTEX που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου, δεσμεύει περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για άσκηση με πραγματικά πυρά από τις 29 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

H νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Δείτε στον χάρτη την περιοχή που δεσμεύει με NAVTEX η Τουρκία: