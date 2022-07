Ο πρωθυπουργός και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας στην Ακρόπολη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης σύντομη επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας επισκέφτηκαν την Ακρόπολη συνοδευόμενοι από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

