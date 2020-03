Πάιατ: Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το FSRU ο κεντρικός μοχλός του οράματός μας για την οικονομική ανάπτυξη

«Με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, τον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς και τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ, η επίσκεψή μας είναι μία χειρονομία αλληλεγγύης στο λαό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που φέρει το κύριο βάρος της αναζωπυρωμένης μεταναστευτικής κρίσης και μία έκφραση του οράματός μας για την οικονομική ανάπτυξη, με κεντρικό μοχλό το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το FSRU».

Τα παραπάνω ανέφερε σε ένα tweet, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, παρουσία και του βοηθού υπουργού Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ.

With Regional Gov Metios, Vice Gov Petrovits & DAS Matt Palmer–our visit is a gesture of solidarity w/the people of E. Macedonia & Thrace bearing the brunt of renewed migration crisis & a demonstration of our vision for econ development w/#Alexandroupoli Port & FSRU as linchpins. pic.twitter.com/YeDdqp6CUf