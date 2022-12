Πληροφορίες για σύλληψη του πατέρα της Εύας Καϊλή

Νέα στοιχεία προκύπτουν από ώρα σε ώρα αναφορικά με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και την έρευνα για διαφθορά με χρηματισμό από το Κατάρ, καθώς -σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής ιστοσελίδας «L'Echo»- εντοπίστηκε στο Βέλγιο και ο πατέρας της Ευρωβουλευτή έτοιμος να αποχωρήσει με μια τσάντα γεμάτη χρήματα.

«Τσάντες με μετρητά βρέθηκαν στο σπίτι της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, με φωτογραφία της Εύας Καϊλή και αναφέρει ότι έχουν γίνει πέντε συλλήψεις στις Βρυξέλλες και άλλες δύο στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της« L'Echo», η Εύα Καϊλή συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς είναι ο μόνος δυνατός τρόπος να καταρριφθεί η βουλευτική της ασυλία.

Μετά τις πρώτες συλλήψεις και την κατάσχεση 600.000 ευρώ σε μετρητά, ανακρίθηκε και ο πατέρας της κ. Καϊλή, ο οποίος φέρεται να είχε «στην κατοχή του μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα και βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης, αφού -σύμφωνα με το δημοσίευμα- οι ανακριτές πιστεύουν ότι είχε προειδοποιηθεί από συνεργούς», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Belga, στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή είναι από φέτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται οι σχέσεις με τη Μέση Ανατολή. Προσθέτει ότι ο σύντροφος της κ. Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, - κοινοβουλευτικός βοηθός στο S&D - ανακρίθηκε ήδη την Παρασκευή. Εργαζόταν για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι και δραστηριοποιείται επίσης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Fight Impunity. Έρευνες έγιναν εκεί και στο σπίτι του Παντζέρι. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ μετρητά.

Οι δύο τελευταίοι συλληφθέντες φέρεται να είναι ο λομπίστας και συνδικαλιστής Λούκα Βισεντίνι. Ο Βισεντίνι εξελέγη γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), με 200 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, μόλις τον Νοέμβριο.

Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος έρευνας για δωροδοκία από κράτος του Κόλπου. Νωρίτερα την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν 16 έρευνες στους δήμους του Ιξέλ, του Σκαρμπέκ, του Κράαινεμ, του Φορέτ και των Βρυξελλών.

«Οι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Δικαστικής Αστυνομίας υποπτεύονται εδώ και αρκετούς μήνες ότι χώρα του Περσικού Κόλπου προσπαθεί να επηρεάσει την οικονομική και πολιτική λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έκαναν πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας μεγάλα δώρα σε τρίτους με σημαντική πολιτική ή στρατηγική θέση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε νωρίτερα σήμερα η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Εκτός των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.