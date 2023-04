Πληροφορίες ότι αποφυλακίζεται με βραχιολάκι η Εύα Καϊλή

Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με βραχιολάκι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δικηγόρος της Σβέν Μαρί.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε συλληφθεί στις 11 Δεκεμβρίου για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο και αποφυλακίστηκε την Τετάρτη μετά από περισσότερους από τέσσερις μήνες στη φυλακή.

BREAKING: Eva Kaili, one of the main suspects in a cash-for-influence corruption probe at the European Parliament, is moving from jail to house arrest pending a trial, the EU lawmaker’s lawyer confirmed to POLITICO.https://t.co/wM6OSClRWf