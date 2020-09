Πομπέο: Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα

Ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην Ελλάδα δηλώνει, μέσω Twitter, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφτασε αργά χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικής σημασίας εταίρο των ΗΠΑ, με τον οποίο μοιραζόμαστε ένα κοινό στρατηγικό όραμα. Η ισχύς των διμερών μας σχέσεων βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ και προσβλέπω σε μια παραγωγική επίσκεψη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk