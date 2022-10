Πράγα: Συναντήσεις Ερντογάν με Ευρωπαίους ηγέτες

Με ηγέτες άλλων χωρών συναντήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι στην Πράγα για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Ερντογάν ανταποκρίθηκε - μαζί με τους ηγέτες άλλων χωρών του γεωγραφικού χώρου της Ευρώπης - στην πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν.

Turkish President Erdogan attends European Political Community Summit in Prague. Meets with following leaders:



- French President Macron

- Greek-administered Cyprus leader Anastasiades

- Azerbaijani President Aliyev

- Armenian PM Pashinyan pic.twitter.com/eCmco5Y5xR