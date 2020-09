Πρόεδρος Κομισιόν: «Ζήτησα από τον αντιπρόεδρο Μ. Σχοινά να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν»

Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να προσφέρει στήριξη, τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Twitter και επισημαίνει ότι ζήτησε από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει: «Είμαι βαθιά λυπημένη από τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Το Κολέγιο ενημερώθηκε σήμερα το πρωί. Ζήτησα από τον αντιπρόεδρο, Μαργαρίτη Σχοινά, να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, μαζί με τα κράτη-μέλη. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια όσων έμειναν χωρίς στέγη».

I am deeply sorrowed by last night’s events at the Moria refugees camp in Greece. My College was informed this morning. I have asked VP @MargSchinas to travel to Greece asap. We stand ready to support, with Member States. Our priority is the safety of those left without shelter.