Ρίχνει τους τόνους ο Ακάρ

Μέσω διαλόγου θέλει η Τουρκία να επιλύσει τη διένεξη με την Ελλάδα σχετικά με τις έρευνες για ενεργειακούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, όμως πρόσθεσε πως η Άγκυρα θα υπερασπιστεί «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της» στην περιοχή.

«Παρά ταύτα, θέλουμε να πιστεύουμε πως η κοινή λογική θα επικρατήσει. Τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι, είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας και του διαλόγου», δήλωσε ο Ακάρ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. «Θέλουμε να καταλήξουμε σε πολιτικές λύσεις με ειρηνικά μέσα ευθυγραμμιζόμενοι με τους διεθνείς νόμους».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «τα συμφέροντα, τους δεσμούς και τα συμφέροντά της» στα παράκτια ύδατα. «Θα πρέπει να είναι γνωστό πως οι θάλασσές μας είναι η γαλάζια πατρίδα μας. Κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη», κατέληξε.

Η Τουρκία θέτει πάλι ζητήματα της μειονότητας στη Θράκη

Νωρίτερα πάντως, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο τουίτερ, βάζει και τη Θράκη στο κάδρο της διένεξης, αφού αναφέρει πως η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, υπονομεύοντας την εκπαίδευση των παιδιών στη Θράκη, κλείνοντας συστηματικά τα σχολεία τους.

We ask Greece to cease its systematic policy, which is not compatible with the Lausanne Peace Treaty, hindering the education of the children of the Minority, and reopen the schools it has closed. https://t.co/gSW6mLDyzY