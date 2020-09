Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ν. Δένδια - Μ. Πομπέο

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20 η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά και στη συνέχεια ο κ. Πομπέο αναχώρησε για το ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Πομπέο θα επισκεφθεί επίσης το Εβραϊκό Μουσείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Επόμενος σταθμός του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι η Κρήτη και η ναυτική βάση της Σούδας.

Η συνάντηση με τον Νίκο Δένδια ξεκίνησε στις 09:30 το πρωί, σε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει η πολυπληθής αμερικανική αποστολή, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσσουν «αγκωνιές» αντί χειραψίας τηρώντας τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

FM @NikosDendias welcomes @SecPompeo on his landmark 1st visit to #Thessaloniki underscoring strong ties &growing partnership b/w 🇬🇷&🇺🇸 / O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας υποδέχεται τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην 1η του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη-ισχυροί δεσμοί& διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση 🇬🇷&🇺🇸 pic.twitter.com/vCCRnxGWrF