Συγχαρητήρια Μοσκοβισί σε Μητσοτάκη για τις εκλογές

Με ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε την εκλογική νίκη του Κ. Μητσοτάκη ο Πιερ Μοσκοβισί.



«Ευχαριστώ τον Αλέξη Τσίπρα, που έκανε πολλά για τη χώρα του και την Ευρώπη, συγχαρητήρια και καλή τύχη στον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα επιδιώξει να κάνει την ελληνική οικονομία να σταθεί στα πόδια της. Η Κομισιόν θα είναι πάντα στην πλευρά του ελληνικού λαού» έγραψε σε tweet του.

Δείτε την ανάρτησή του:

Thanks to @tsipras_eu who has done a lot for his country and for Europe, congratulations and best of luck to @kmitsotakis in pursuing the job of getting the Greek economy back on its feet. The @EU_Commission will always be at the side of the Greek people. 🇬🇷 🇪🇺