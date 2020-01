Συγχαρητήριο μήνυμα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Αικ. Σακελλαροπούλου

Τα συγχαρητήρια της στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στην προεδρία της ελληνικής δημοκρατίας, έστειλε μέσω Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου - την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκλέχθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή ισότητας».

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou - the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman