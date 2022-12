Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Αϊδίνι της Τουρκίας

Βαθιά θλίψη για τη σημερινή τραγωδία στο Αϊδίνιο της Τουρκίας από έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες που πενθούν, καθώς και στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the news of today's explosion in Aydin, #Türkiye, which claimed the lives of several people including children. We extend our condolences to the grieving families and the people & gov't of Türkiye and express wishes for swift recovery to the injured pic.twitter.com/Fe0fNuHIlO