Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Ιλινόις

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά θλιμμένοι από τη φρικτή επίθεση με πυροβολισμούς στο Highland Park, του Ιλινόις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαστε αλληλέγγυοι με τον λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Appalled and deeply saddened by the horrible shooting attack in Highland Park, #Illinois. We extend our sincere condolences to the victims’ families and wishes for swift recovery to the injured. At this difficult time, we stand in solidarity w/ the people & the Gov’t of the #USA pic.twitter.com/ahsx4wwBD0