Συνάντηση με τον πρέσβη της Ιαπωνίας στη χώρα μας, Yasunori Nakayama, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM @NikosDendias met w/ new #Japan Ambassador Yasunori Nakayama at @GreeceMFA & wished him a successful term – discussion focused on 🇬🇷🇯🇵 relations & coop



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με νέο Πρέσβη Ιαπωνίας στο Υπ.Εξωτερικών– στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις & συνεργασία pic.twitter.com/oDSTPout09