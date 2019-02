Συνάντηση ΥΕΘΑ Ε. Αποστολάκη με μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, συναντήθηκε στο γραφείο του με μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Chris Socha (senior professional staff member to the chairman of the senate foreign relations committee) και Hannah Thoburn, τα οποία συνοδεύονταν από τον Πρέσβυ των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey R. Paytt.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.