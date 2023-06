Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μπάρακ Ομπάμα: «Οι αξίες που μοιραζόμαστε το κοινό νήμα στη συνάντησή μας»

Συνάντηση διάρκειας μισής ώρας με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήταν μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον @barackobama σήμερα στην Αθήνα. Οι αξίες που και οι δύο μοιραζόμαστε και που αντηχούν ίσως λίγο πιο δυνατά εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία, ήταν το κοινό νήμα στη συζήτησή μας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι νέοι μας σήμερα. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ ξανά σύντομα.», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

A true pleasure to speak with @barackobama in Athens. Our shared values, resonating perhaps a bit more here, the birthplace of democracy, were the common thread in our discussion on the very real challenges our societies and youth face. I look forward to welcoming him again soon. pic.twitter.com/5ZWpL8Sl2R