ΗΠΑ: Συνάντηση Δένδια με πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής

Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για την ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής σχέσης σε όλους τους τομείς, τα ενεργειακά θέματα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with Chairman & members of @EnergyCommerce Committee of the #US House of Representatives accompanied by DFM @CFragoyiannis. Discussion on further advancing 🇬🇷🇺🇸 strategic relationship in all areas, energy issues, #EasternMediterranean and 🇷🇺invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/9IpyT0uhen