Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, Μίκι Λεβί, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, η ενίσχυση των στενών δεσμών φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η προώθηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM @NikosDendias meets w/ #Israel Speaker of the #Knesset @MKMickeyLevy at @GreeceMFA.

Discussion focused on 🇬🇷-🇮🇱 strategic relationship, strengthening close friendship ties & coop b/w the two countries, as well as on promoting parliamentary diplomacy pic.twitter.com/O1zQfesjai