Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Τούρκο ομόλογο του

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ , στον οποίο μετέφερε ότι θα πρέπει να τερματισθεί η παραβατική συμπεριφορά των τουρκικών ΕΔ στο Αιγαίο και ότι απαιτείται περιορισμός των μεταναστευτικών ροών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session), που διεξήχθη χθες στην Βαρσοβία της Πολωνίας.



Οι θεματικές ενότητες της συνόδου διέλαβαν:

-Την επισκόπηση των τρεχουσών επιχειρήσεων, αποστολών και επιχειρησιακών δράσεων της Συμμαχίας.

-Τη συμβολή της Στρατιωτικής Επιτροπής στην εκπόνηση της Πολιτικής Οδηγίας ‘'Political Guidance 2019" και στη διαμόρφωση του "NATO's Military Strategy''.

-Tην εξέταση των διαδικασιών ετοιμότητας (Readiness), ανταπόκρισης (Responsiveness) και ενίσχυσης (Reinforcement) του στρατιωτικού σκέλους της Συμμαχίας.

-Τον εκσυγχρονισμό και την αναπροσαρμογή της δομής διοίκησης και λειτουργίας του ΝΑΤΟ.

-Την προετοιμασία της προσεχούς συνόδου, σε επίπεδο Υπουργών 'Αμυνας.



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις τοποθετήσεις του επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Η αντιμετώπιση ευρέως φάσματος και υψηλής πολυπλοκότητας αναδυόμενων προκλήσεων, καθιστά ως επιτακτική ανάγκη για τη Συμμαχία την ανάπτυξη συνεργειών με περιφερειακούς και διεθνείς δρώντες.

-Η περαιτέρω ενεργός αξιοποίηση των εκπαιδευτικών οντοτήτων της Συμμαχίας (NATO Defence College, NATO Maritime Interdiction Operational Training Center, Multinational Peace Support Operations Training Center, Centers of Excellence) θα συνδράμει αποφασιστικά στην προαγωγή των συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών της Συμμαχίας.

-Ο επιμερισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η εξοικονόμηση πόρων, δύναται να επιτευχθεί με υψηλότερη συνοχή μεταξύ ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΟΗΕ και έτερων διεθνών συνασπισμών και πρωτοβουλιών, κυρίως στους τομείς της Διαχείρισης Κρίσεων και της Συνεργατικής Ασφάλειας.

-Η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των μέσων και δυνατοτήτων των δύο Οργανισμών, εφόσον εξετάζεται υπό το πρίσμα συμπληρωματικότητας (complementarity) και αποφυγής επικάλυψης προσπάθειας (duplication of effort).

-Η προσαρμογή της δομής διοίκησης (Command Structure) της Συμμαχίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των κρατών-μελών για συνεισφορά και σε κάθε περίπτωση να συμβαδίζει με τη δομή δυνάμεων (Force Structure).



Ο Α/ΓΕΕΘΑ, εκτός από την συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, συναντήθηκε και με τους λοιπούς ομολόγους του, καθώς και με τον ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (Supreme Allied Command Europe-SACEUR), στρατηγό Κούρτις Σκαπαρότι , τον ανώτατο Διοικητή Μετασχηματισμού της Συμμαχίας (Supreme Allied Command Transformation-SACT), στρατηγό Άντρε Λανάτα και τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ, Air Chief Marshal Sir Στιούαρτ Πιτς.



Πηγή: ΑΠΕ