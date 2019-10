Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ και τον πρόεδρο της Βουλγαρίας

Με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Πέμπτης (στις 18.00) ενώ μία ώρα αργότερα θα υποδεχθεί τον γενικό γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ. Μετά την συνάντηση θα γίνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στην Αθήνα (9-11 Οκτωβρίου).

Το Forum θα συγκεντρώσει καταξιωμένους δημοσιογράφους των The New York Times και κορυφαίους επιχειρηματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση της δημοκρατίας και ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων. Από φέτος, το Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation, έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σε συνεργασία με τους The New York Times που εξακολουθούν να επιμελούνται το πρόγραμμα και τους προσκεκλημένους ομιλητές, ενώ θα δημοσιεύουν ειδικά άρθρα αναφορικά με τα θέματα προς συζήτηση.