Συνεδριάζει αύριo υπό τον πρωθυπουργό, το υπουργικό Συμβούλιο

Με αντικείμενο νομοσχέδια των υπουργείων Ανάπτυξης, Εργασίας, Οικονομικών, Μετανάστευσης και Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει αύριο στις 11:00 τον πρωί, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επίσης το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Climate Change: An Existential Crisis» που διοργανώνει το The Harvard Business School Club of Greece (HBS Club) με τη συμμετοχή του προέδρου του Δικτύου Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ Jeffrey D. Sachs, της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΝΤ που είναι επικεφαλής των οικονομικών πολιτικών και προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως Kristalina Georgieva και του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ηγείται των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη Frans Timmermans.

Τα θέματα που θα τεθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι τα εξής:

- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη του νομοσχεδίου για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

- Παρουσίαση από τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

- Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, 2019/2177 και 2020/1504 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, β) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2020/1151 σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, 2021/1159 σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

- Εισήγηση από τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου για την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.

- Εισήγηση από τον υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Νότη Μηταράκη και την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη για την Εθνική Στρατηγική Ένταξης Προσφύγων και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

-Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για την επιλογή Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.