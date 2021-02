ΣΥΡΙΖΑ: Κατεπείγουσα ερώτηση για τη «Μήδεια» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μήδεια». Ζητούν να μάθουν αν η χώρα εφαρμόζει τον Κανονισμό 941/2019 σχετικά με «την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας», αν έχει καταθέσει στην αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή, πρόταση «για τα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας» και «αν ζήτησε τη συνδρομή των κρατών μελών σε έμψυχο δυναμικό ή/και υλικοτεχνική υποδομή».

Οι ευρωβουλευτές έθεσαν υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τις αδικαιολόγητες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά που έμειναν χωρίς φως, επικοινωνία, ζεστό νερό και θέρμανση για μέρες, σε ‘πολικές’ θερμοκρασίες», ενώ το καιρικό φαινόμενο «Μήδεια» είχε προβλεφθεί με ακρίβεια, πολλές μέρες πριν από την εκδήλωσή του, γράφει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ερωτήματα των ευρωβουλευτών είναι τα εξής:

- Αν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 941/2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

- Πιο συγκεκριμένα, έχει καταθέσει η Ελλάδα στον ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) βάσει του άρθρου 5, την πρόταση μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την επάρκεια του συστήματος, την ασφάλεια του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού με καύσιμα για περιπτώσεις ακραίων φυσικών κινδύνων, και με βάση το άρθρο 8, δηλαδή την εκτίμηση βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας;

- Στο πλαίσιο του Κανονισμού, ζήτησε η Ελλάδα τη συνδρομή των κρατών μελών σε έμψυχο δυναμικό ή/και υλικοτεχνική υποδομή;