Σουηδία: «Ευχαριστούμε Ελλάδα!» για τη στήριξη στην διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ

«Ευχαριστούμε Ελλάδα!», ανέφερε η πρεσβεία της Σουηδίας σε ανάρτηση στο twitter, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία του Σουηδού πρέσβη Γιόχαν Μπόργκσταμ (Johan Borgstam) με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

«Με ισχυρή πλειοψηφία το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Σουηδός πρέσβης Γιόχαν Μπόργκσταμ και ο υπουργός Εξωτερικών γιόρτασαν μαζί το ευτυχές γεγονός».

Ευχαριστούμε Ελλάδα! Thank you Greece! With a strong majority the Greek parliament today voted in favour of ratifying Sweden’s accession to NATO. Swedish Amb @JBorgstam and Minister of Foreign Affairs @NikosDendias celebrated the happy occasion together. #WeAreNATO pic.twitter.com/KYihAEtA8c