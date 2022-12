Σοβαρές επιπτώσεις από το σκάνδαλο διαφθοράς στις Βρυξέλλες

Έντονες αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα προκαλούν οι αιτιάσεις για διαφθορά στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελλών δηλώνει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ότι την Κυριακή θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης και αν θα παραμείνουν στη φυλακή οι πέντε προσαχθέντες που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγήθηκαν στην εισαγγελία την Παρασκευή για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της εισαγγελίας «μία χώρα του περσικού Κόλπου», που δεν κατονομάζεται, επιχειρεί εδώ και μήνες να ασκήσει επιρροή σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρίζοντας «μεγάλα ποσά σε μετρητά ή δώρα μεγάλης αξίας» σε άτομα τα οποία επίσης δεν κατονομάζονται, μέχρι στιγμής.

Ήδη η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, δηλώνει μέσω Twitter ότι «το Κοινοβούλιο στέκεται απέναντι στη διαφθορά, με αποφασιστικότητα» και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Επισημαίνει ωστόσο ότι δεν θέλει να σχολιάσει εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων σε μία δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We'll do all we can to assist the course of justice.