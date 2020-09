Στη Θεσσαλονίκη ο Μάικ Πομπέο

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τα μεσάνυχτα και σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ελληνικό ΥΠΕΞ, θα βρεθούν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε tweet του, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον χθες, ο κ. Πομπέο, ο οποίος είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Ξανά στον δρόμο πηγαίνοντας προς την Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσουμε τις ισχυρές διμερείς σχέσεις μας και τη σημασία της σταθερής περιφερειακής συνεργασίας. Πρώτη στάση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα».

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso