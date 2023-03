Συνάντηση Δένδια - Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (António Guterres) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Η συζήτηση εστίασε επίσης στις ελληνικές υποψηφιότητες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26, στην προεδρία του ΓΣ του ΟΗΕ το 2035 και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2028-2030.

