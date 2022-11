Στη Νιαμέι ο Ν. Δένδιας στο Νίγηρα- Συνάντηση με τον πρόεδρο του Νίγηρα

Δεκτός από τον Πρόεδρο του Νίγηρα, Μοχάμεντ Μπαζούμ,έγινε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, τη Νιαμέι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν γόνιμη συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση στο Σαχέλ, την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής και την πρόκληση του μεταναστευτικού -προσφυγικού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Μarking the first ever official visit of a 🇬🇷FM to #Niger, Ι was received by #Niger President @mohamedbazoum for a fruitful discussion with focus on bilateral relations, situation in the #Sahel, tackling terrorist threat, migration-refugee challenges. pic.twitter.com/sf3rdJHTzL